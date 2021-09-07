Петербуржцы жалуются на пыль на Большом проспекте В.О

Нос и рот заполняются пылью после прогулки по проспекту, жалуется автор поста. Фото: скрин группы "Живем на Васильевском. Васильевский остров" в соцсети "ВКонтакте".

Нос и рот заполняются пылью после прогулки по проспекту, жалуется автор поста. Фото: скрин группы "Живем на Васильевском. Васильевский остров" в соцсети "ВКонтакте".

Петербуржцы жалуются на пыль на Большом проспекте Васильевского острова.

Подрядчик дома культуры «Молодежь» ремонтирует фасад. Работники натянули защитную сетку, однако строительная пыль летает по всему проспекту, жалуются местные жители. Об этом сообщает группа «Живем на Васильевском. Васильевский остров» в соцсети «ВКонтакте».

«Асфальт, машины, знаки-фонари, стены домов, тротуары вообще покрыты толстым слоем», — написано в записи.

Нос и рот заполняются пылью после прогулки по проспекту, жалуется автор поста.

«Боюсь, что от «очередного негативного поста» в вк ничего не поменяется», — пишут в комментариях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Северной столицы подошел к концу капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова. Работы завершили с опережением сроков.