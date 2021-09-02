Двухлетний ремонт набережной канала Грибоедова завершился

Двухлетний ремонт набережной канала Грибоедова завершился
На набережной канала Грибоедова закончился ремонт. Фото: "Мостотрест"

В центре Северной столицы подошел к концу капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова. Работы завершили с опережением сроков.

Капитальный ремонт проводился на участке набережной от дома №131 до Могилевского моста. Он начался в октябре 2019 года и закончился на месяц раньше, чем планировалось изначально. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

На набережной канала Грибоедова закончился ремонт. Фото: «Мостотрест»

Протяженность обновленного участка составляет 280 метров. Рабочие в ходе ремонта сняли и очистили гранитные плиты, вернув им светлый оттенок. После очистки их вернули на место в том же порядке, в котором они были.

На набережной сделали новое основание, раньше она стояла на деревянных сваях, а сейчас стоит на железобетонных. Срок службы новых конструкций составляет около 70 лет. Также было восстановлено ограждение с перилами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершился ремонт Коннолахтинской дороги.

набережная канала грибоедова новости СПб ремонт


 

Новости партнеров
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти мужчина с пистолетом, угрожая пистолетом, похитил деньги из банка
Двухлетний ремонт набережной канала Грибоедова завершился
Климатологи заявили о росте числа стихийных бедствий через 30 лет
В Ленобласти в лесу потерялся пенсионер: его выводили оттуда под руки
На Ленобласть надвигаются ливни и грозы
Через 15 лет водителей не пустят на дороги общего пользования
В Ржевке отключили электричество: люди ходят пешком на 17-й этаж
Россиянка рассказала, почему соотечественники не любят отдыхать с немцами