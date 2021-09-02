Двухлетний ремонт набережной канала Грибоедова завершился

В центре Северной столицы подошел к концу капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова. Работы завершили с опережением сроков.

Капитальный ремонт проводился на участке набережной от дома №131 до Могилевского моста. Он начался в октябре 2019 года и закончился на месяц раньше, чем планировалось изначально. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Протяженность обновленного участка составляет 280 метров. Рабочие в ходе ремонта сняли и очистили гранитные плиты, вернув им светлый оттенок. После очистки их вернули на место в том же порядке, в котором они были.

На набережной сделали новое основание, раньше она стояла на деревянных сваях, а сейчас стоит на железобетонных. Срок службы новых конструкций составляет около 70 лет. Также было восстановлено ограждение с перилами.

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