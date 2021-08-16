В Петербурге завершился ремонт Коннолахтинской дороги

В Петербурге завершился ремонт Коннолахтинской дороги
Ремонт дороги завершился. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На севере Петербурга завершился ремонт Коннолахтинской дороги. Работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Дорожный ремонт прошел на участке Коннолахтинской от улицы 3-я Конная лахта до Левашовского шоссе.

Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части на протяжении почти 5 километров дороги. Ремонтом занимался подрядчик АО «ВАД». Работы обошлись почти в 104 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван срок окончания ремонта дороги из Бугров в Мурино. Владельцы авто жалуются, что асфальтное покрытие на дороге из Бугров в Мурино все в ямах. А в том, чтобы пробить здесь колесо, никто уже не видит ничего особенного.

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