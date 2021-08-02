Назван срок окончания ремонта дороги из Бугров в Мурино

Назван срок окончания ремонта дороги из Бугров в Мурино
Ремонт дорог в Буграх, возможно, закончат уже этим летом. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Владельцы авто жалуются, что асфальтное покрытие на дороге из Бугров в Мурино все в ямах. А в том, чтобы пробить здесь колесо, никто уже не видит ничего особенного.

Как сообщает Peterburg2, граждане, проживающие в Буграх и Мурино, в социальных сетях жалуются на плохое состояние дороги, которая идет вдоль КАД , от улицы Шоссейной до Воронцовского бульвара.

По информации от пресс-службы администрации Всеволожского района, ремонт этой автомобильной дороги находится в перечне первоочередных мероприятий, которые планируется провести в течение текущего лета.

Отмечается, что в данный момент составляется локальная смета на выполнение необходимых работ.

Согласно сведениям районной администрации, примерный срок выполнения данных мероприятий – III квартал 2021 г.

Однако из ответа чиновников не совсем ясно срок чего именно указан. Выполнения ремонта или же составления сметы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе начался ремонт дороги на Медный Завод.

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