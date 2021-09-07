Израильтянка Ашрам, победившая Аверину, не приедет на чемпионат мира

Сборная Израиля отказалась принимать участие в состязании.

Сборная Израиля в полном составе пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике-2021, который состоится в Японии в конце октября. Об этом сообщает «Спорт День за Днем».

Известно, что действующая олимпийская чемпионка Линой Ашрам, со скандалом победившая российскую спортсменку Дину Аверину, также не приедет на соревнования. По какой причине – пока непонятно, но все израильтянки уже вычеркнуты из стартовых протоколов.

Напоминаем, что Дина Аверина и ее сестра Арина планируют выступить на чемпионате, хотя обе были разочарованы после олимпийских игр. Они посчитали, что судейство было несправедливым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гимнастка Дина Аверина готовится к чемпионату мира, несмотря на травму.