Короткое замыкание произошло в подъезде на Планерной улице

Короткое замыкание произошло в подъезде на Планерной улице
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В жилом доме в Приморском районе случилось короткое замыкание. На месте происшествия работали спасатели.

Об этом информирует пресс-служба петербургского управления МЧС. Спасательное ведомство получило сообщение о пожаре на Планерной улице, дом 51, корпус 2.

Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что на лестничной площадке первого этажа в электрощитовой произошло короткое замыкание. Возгорание за этим не последовало.

На месте происшествия работали пять человек личного состава с привлечением одной единицы специальной техники. Предварительно, никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из пожара на проспекте Славы эвакуировали мужчину. Там загорелась однокомнатная квартира. Сегодня, седьмого сентября, в шесть часов утра стало известно о пожаре по адресу: проспект Славы дом 35 корпус 1.

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Короткое замыкание произошло в подъезде на Планерной улице
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