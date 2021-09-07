Короткое замыкание произошло в подъезде на Планерной улице

В жилом доме в Приморском районе случилось короткое замыкание. На месте происшествия работали спасатели.

Об этом информирует пресс-служба петербургского управления МЧС. Спасательное ведомство получило сообщение о пожаре на Планерной улице, дом 51, корпус 2.

Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что на лестничной площадке первого этажа в электрощитовой произошло короткое замыкание. Возгорание за этим не последовало.

На месте происшествия работали пять человек личного состава с привлечением одной единицы специальной техники. Предварительно, никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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