Из пожара на проспекте Славы эвакуировали мужчину

В тушении пожара задействовали: четыре спецмашины и 20 спасателей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В тушении пожара задействовали: четыре спецмашины и 20 спасателей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утреннее ЧП произошло во Фрунзенском районе.

Там загорелась однокомнатная квартира. Сегодня, седьмого сентября, в шесть часов утра стало известно о пожаре по адресу: проспект Славы дом 35 корпус 1. В доме загорелась квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В половине седьмого утра огонь локализировали. Из квартиры эвакуировали мужчину, его передали бригаде скорой помощи.

В тушении пожара задействовали: четыре спецмашины и 20 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лужском районе Ленинградской области было найдено мертвое тело после пожара. В деревне Почап по улице Северная дома 44 А, жили супруги. Они злоупотребляли алкоголем, однако ссор и конфликтов в этой семье не было. Отмечается, что в доме было отключено электричество. В квартире 58-летнего мужчины и 54-летней женщины произошел пожар.