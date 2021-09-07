«Закрыли каждую лазейку»: Памфилова объяснила, почему 3-дневное голосование безопасно

«Закрыли каждую лазейку»: Памфилова объяснила, почему 3-дневное голосование безопасно
Голосование станет многодневным. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование безопасно. По ее словам, это позволит минимизировать возможность заражения избирателей коронавирусом. Кроме того, после критики комиссия закрыла «каждую лазейку».

Элла Памфилова ответила тем, кто критикует трехдневное голосование, которое пройдет в России в этом году. Она отметила, что так получится свести контакты избирателей к минимуму.

Как сообщила глава ЦИК, многие высказывали мнение о том, что голосование в течение трех дней даст простор для мошенничества на выборах. Комиссия рассмотрела предложения критиков о том, как усилить меры безопасности.

«С учетом этих предложений, каждую дырочку, каждую лазейку закрыли: пакет под камерами пересыпали, отсканировали, его открыть нельзя, надо хранить в отдельном сейфе, под камерами все закрыто стоит, расписались – все, помещение опечатано, сдано правоохранительным органам», — рассказала Элла Памфилова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.SPb рассказала о том, что подписи на электронном голосовании проверяет искусственный интеллект.

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