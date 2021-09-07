Из-за квартирного пожара в Сиверском эвакуировали 10 человек

Из-за квартирного пожара в Сиверском эвакуировали 10 человек
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Гатчинском районе Ленобласти во вторник днем потушили пожар в многоквартирном доме. Потребовалась эвакуация жильцов.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС. Квартирный пожар произошел в квартире дома на улице Военный городок. Очевидцы вызвали экстренные службы в 15:23.

К месту происшествия направили дежурные смены 103 и 106 пожарных частей областной противопожарной службы, всего 12 человек и три единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что огонь распространился по площади 8 квадратных метров.

На время тушения пожара из дома эвакуировали 10 человек. В 15:45 пожар был потушен. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что короткое замыкание произошло в подъезде на Планерной улице.

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