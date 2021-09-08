Отец Бритни Спирс подал заявление об освобождении ее из-под опеки

Джейми, отец американской певицы Бритни Спирс, подал ходатайство о прекращении опекунства над своей дочерью.

В заявлении отмечается, что его дочь «имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел необходимость сохранения опекунства», сообщает NBC News.

Также в тексте в тексте говорится о том, что «обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть».

Напомним,уже тринадцать лет Бритни Спирс не вправе пользоваться собственными средствами на счетах, не владеет своей жизнью, даже не может распоряжаться своим здоровьем. После ее госпитализаций отец подал в суд заявление, и ее признали недееспособной — а Джеймса, отца Бритни, назначили опекуном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в средствах массовой информации появились сведения, что отец 39-летней американской певицы вымогает у своей дочери деньги, чтобы отказаться от опекунства на ней. По утверждению поп-певицы ее папа давно может отказаться от опекунства над ней, а вместо этого хочет получить $2 млн отступных.