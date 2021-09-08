В «Векторе» рассказали о расспространении в России штамма «дельта плюс»

Случаи заражения произошли в апреле и мае. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Случаи заражения произошли в апреле и мае. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На территории России выявлено всего несколько случаев заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказали в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Два случая заражения были выявлены весной 2021 года — в апреле и мае. Новых случаев обнаружено не было.

Как сообщили «РИА Новости», в центре отметили, что но на данный момент в базе GISAID есть сведения только о 986 генетических последовательностях данной мутации.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дельта-штамм ковида остается жизнеспособным в обычной воде до 72 часов. В соленой — до 48 часов.