В «Векторе» рассказали о расспространении в России штамма «дельта плюс»

В «Векторе» рассказали о расспространении в России штамма «дельта плюс»
Случаи заражения произошли в апреле и мае. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На территории России выявлено всего несколько случаев заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказали в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Два случая заражения были выявлены весной 2021 года — в апреле и мае. Новых случаев обнаружено не было.

Как сообщили «РИА Новости», в центре отметили, что но на данный момент в базе GISAID есть сведения только о 986 генетических последовательностях данной мутации.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дельта-штамм ковида остается жизнеспособным в обычной воде до 72 часов. В соленой — до 48 часов.

"вектор" дельта плюс коронавирусная пандемия


 

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