В Кемерово автоматические двери в продуктовом сломали женщине ребро

Автоматические двери на входе в продуктовый сильно ударили женщину. Фото: pixabay.com

Автоматические двери на входе в продуктовый сильно ударили женщину. Фото: pixabay.com

Жительницу Кемерово в продуктовом магазине ударило автоматическими дверьми. За травму гражданка получила от гипермаркета 45 тыс. рублей.

Об этом 7 сентября сообщает Главное управление ФССП России по Петербургу.

Судебные приставы Северной столицы помогли жительнице Кемерово получить компенсацию морального вреда. Стоит отметить, что юридический адрес компании-должника располагается в Петербурге.

Суд определил, что женщина в Кемерово отправилась за продуктами. Однако удачно войти в магазин ей не удалось. Пострадавшую ударила в бок автоматическая дверь. Далее падение, госпитализация и диагноз — перелом ребра.

Суд поддержал покупательницу и назначил компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Однако гипермаркет не торопился погасить задолженность. Так, пострадавшая женщина должна была получить еще 15 тыс. рублей.

Продуктовый заплатил необходимую сумму.