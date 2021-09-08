В Кемерово автоматические двери в продуктовом сломали женщине ребро

Жительницу Кемерово в продуктовом магазине ударило автоматическими дверьми. За травму гражданка получила от гипермаркета 45 тыс. рублей.
Об этом 7 сентября сообщает Главное управление ФССП России по Петербургу.
Судебные приставы Северной столицы помогли жительнице Кемерово получить компенсацию морального вреда. Стоит отметить, что юридический адрес компании-должника располагается в Петербурге.
Суд определил, что женщина в Кемерово отправилась за продуктами. Однако удачно войти в магазин ей не удалось. Пострадавшую ударила в бок автоматическая дверь. Далее падение, госпитализация и диагноз — перелом ребра.
Суд поддержал покупательницу и назначил компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Однако гипермаркет не торопился погасить задолженность. Так, пострадавшая женщина должна была получить еще 15 тыс. рублей.
Продуктовый заплатил необходимую сумму.
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