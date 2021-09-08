Разбойника с ножом и баллончиком взяли на очередной краже на Коменданском

Разбойника с ножом и баллончиком взяли на очередной краже на Коменданском
Подозреваемый задержан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчину, который не раз решался на магазинную кражу в Приморском районе Петербурга, удалось задержать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 7 сентября, пойман злоумышленник, совершавший разбойные нападения на магазины.

Днем ранее, среди ночи, правоохранителям сообщили, что на Комендантском проспекте, 33-1 задержан вор. Им оказался 26-летний мужчина. По указанному адресу он похитил товар почти на 17 тыс. рублей. Чтобы уйти от справедливого наказания, нарушитель распылил газовый баллончик в сотрудника охраны магазина.

Однако удержать злодея все же смогли.

Кроме того, установлена причастность подозреваемого к ранее совершенной краже в магазине по адресу Комендантский проспект 64-1 1 сентября. Тогда мужчина, угрожая предметом похожим на нож, открыто похитил товар.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина с пистолетом ограбил микрофинансовую компанию.

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