Стихийный мемориал, дело о халатности: что известно об убийстве девочек в Кузбассе

В Кузбассе, как и по всей России, второй день не утихает скандал вокруг резонансного убийства двух 10-летних школьниц. Общественность поражена хладнокровием преступника, а возле школы, где учились погибшие, возник стихийный мемориал.

Подозреваемый в убийстве детей — ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников из города Мыски, который дал признательные показания. После этого следователи возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по статье «Халатность». Правоохранители изучат действия ответственных за административный надзор за недавно освободившимся преступником.

В профильном ведомстве, комментируя претензии СК, отмечают, что подозреваемый после отбытия срока (в 2019-м году) сменил город и не вставал на учат в органах профилактики. Напомним, что трагедия произошла в Киселевске. Две девочки пропали по дороге в школу утром 6 сентября. Их поиски продолжались в течение суток, тела нашли на следующий день в частном доме, состояние которого оставляет желать лучшего — комнаты буквально забаррикадированы хламом.

Как выяснилось, подозреваемый арендовал постройку еще три недели назад. Возможно, преступление было тщательно спланированным?

Вычислить возможного убийцу удалось по камерам видеонаблюдения, которые запечатлели, как мужчина заходит со школьницами в магазин — последнее место, где их видели живыми. Позже, на допросе подозреваемый рассказал, что покупал детям семечки и газировку.

Девочки могли мирно уйти домой, но, к сожалению, ситуация приняла трагический оборот. По словам самого Пестерникова, он изнасиловал жертв, а после задушил их. Мотивы и обстоятельства совершения преступления еще предстоит выяснить следователям. Пока у школы №25 города Киселевск появился стихийный мемориал в память о погибших — к зданию несут цветы и игрушки, зажигают свечи.

«В день похорон все игрушки соберут и унесут на могилы девочек. С родителями работает социальная защита», — передает ТАСС слова представителя администрации Киселевска.