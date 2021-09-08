После обнаружения трупа в ванной в Ленобласти возбудили уголовное дело

После обнаружения трупа в ванной в Ленобласти возбудили уголовное дело
Мужчину нашли мертвым в ванной. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили в ванной труп мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти 8 сентября, днем ранее в квартире по Межевой улице нашли мертвое тело 32-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранами.

На место случившегося выехали следователи, полицейские, следователи-криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Место происшествие уже осмотрели. Позднее проведут криминалистическую экспертизу.

В данный момент следствие проводит необходимые действия, который помогут понять все детали случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах женщина порезала подростка, вмешавшегося в разговор.

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