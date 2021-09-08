Экс-участница «Холостяка» судится в Петербурге с Google и «Яндекс»

Модель борется с недостоверной информацией о себе.

Модель Кристина Романова, бывшая участница «Холостяка», обратилась в петербургский суд с просьбой удалить 14 ссылок с Google и «Яндекс». На ресурсах, по мнению блогерши, размещены порочащие ее сведения. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Романова надеется, что суд признает информацию недостоверной, удалит ссылки, а также назначит ей компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.

Известно, что данные о модели распространил мужчина, с которым она встречалась. По словам Романовой, он оказался «психологически неустойчивым».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд в Петербурге потребовал компенсацию за незаконное изображение «Ми-ми-мишек».