«Лахта Центр» станет гигантским метрономом в память о начале блокады Ленинграда

«Лахта Центр» станет гигантским метрономом в память о начале блокады Ленинграда
При обстрелах и авианалетах метроном учащался до 150 ударов. Скриншот видео: instagram.com/lakhtacenter

Огни «Лахта Центра» сегодня, восьмого сентября, в День памяти блокады Ленинграда будут гореть синхронно с ударами метронома по системе оповещения города.

Подсветка «Лахта Центра» будет выключаться и включаться в такт блокадным 50 ударам в минуту — в Ленинграде они означали, что радиосвязь в городе работает. При обстрелах и авианалетах метроном учащался до 150 ударов. Об этом сообщается на официальной странице «Лахты центра» в Instagram.

Тогда радио для блокадного города было единственным средством связи с внешним миром. Через него ленинградцы узнавали новости фронта или сигнал тревоги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант оставил в «Лахта Центре» угрожающую надпись о якобы заложенной бомбе. Злоумышленника задержали. В отдел полиции обратился специалист по безопасности «Лахта Центра».

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