В ФРГ назвали последнее препятствие для «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман рассказали о последнем препятствии на пути к реализации проекта «Северный поток — 2».

Они отметили, что противники российского газопровода надеются, что следующие власти Германии, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя торпедируют проект.

По их словам, если федеральное правительство отвернется от проекта, то ЕК можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.