Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 9 сентября пробки оцениваются в 5 баллов. Дорожная ситуация останется стабильной как минимум до 14 часов.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Большом проспекте Петроградки, у Гостиного двора и Московского вокзала.

Движение затруднено у ЦДМ, на площади Мужества, у станции метро «Пионерская». На юге «покраснел» Заневский проспект, Народная улица и Володарский мост. По КАД затруднено движение на Большом Обуховском мосту, у Шушар, Кудрово, Ржевки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.