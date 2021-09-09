В Петербурге могут поставить памятник Хо Ши Мину 

В Петербурге могут поставить памятник Хо Ши Мину 
В Петербурге собираются поставить памятник Хо Ши Мину. Фото: Викисклад

В Северной столице намереваются установить памятник вьетнамскому революционеру Хо Ши Мину.

О том, ставить ли монумент бывшему президенту Вьетнама в Петербурге, обсудили накануне, 8 сентября, на заседании Градостроительного совета города.

Памятник может появиться в Выборгском районе города на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Хошимина.

Хо Ши Мин будет из бронзы, в высоту составит четыре метра.

Создатели проекта планируют, чтобы фасад памятника глядел на Восток. По обеим сторонам будут располагаться флагштоки. С одной — флаг Вьетнама, с другой — России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли памятник собаке Довлатова. В честь 80-летия писателя состоялось открытие памятника фокстерьеру Сергея Довлатова Глаше.

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