Думская башня наконец открылась для посетителей: фоторепортаж Gazeta.SPb

В четверг, 9 сентября, состоялось долгожданное открытие знакового сооружения Невского проспекта — башни Городской Думы. Теперь в Петербурге появилась еще одна точка, с которой можно полюбоваться панорамой исторического центра.

С 1799 по 1804 годы по приказу императора Павла I под руководством архитектора Джакомо Феррари было возведено трехэтажное здание Ратгауза, угол которого украшала необычная пятигранная башня-ратуша. Позднее у здания появился надстроенный деревянный павильон — в середине XIX века там размещался оптический телеграф.

Именно павильон и балкон вокруг него стали смотровой площадкой, расположенной на высоте 47,5 метров. Чтобы полюбоваться карстами Северной столицы с высоты, придется преодолеть 233 ступени. Корреспондент Gazeta.SPb одним из первых посетил новую достопримечательность:

Сейчас в Думской башне открыта не только смотровая площадка, но и выставка, посвященная 30-летию возвращения городу исторического названия — Санкт-Петербург. В экспозиции также отведено место для рассказа об исторических локациях, связанных с именем композитора Петра Ильича Чайковского.

Это сделано не случайно: летом здание башни передали Центру музыкальной культуры «Чайковский» — оно станет одной из точек проведения юбилейного V фестиваля «Чайковский.spb.ru».