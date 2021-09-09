Думская башня наконец открылась для посетителей: фоторепортаж Gazeta.SPb

Думская башня наконец открылась для посетителей: фоторепортаж Gazeta.SPb
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В четверг, 9 сентября, состоялось долгожданное открытие знакового сооружения Невского проспекта — башни Городской Думы. Теперь в Петербурге появилась еще одна точка, с которой можно полюбоваться панорамой исторического центра.

С 1799 по 1804 годы по приказу императора Павла I под руководством архитектора Джакомо Феррари было возведено трехэтажное здание Ратгауза, угол которого украшала необычная пятигранная башня-ратуша. Позднее у здания появился надстроенный деревянный павильон — в середине XIX века там размещался оптический телеграф.

Именно павильон и балкон вокруг него стали смотровой площадкой, расположенной на высоте 47,5 метров. Чтобы полюбоваться карстами Северной столицы с высоты, придется преодолеть 233 ступени. Корреспондент Gazeta.SPb одним из первых посетил новую достопримечательность:

Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сейчас в Думской башне открыта не только смотровая площадка, но и выставка, посвященная 30-летию возвращения городу исторического названия — Санкт-Петербург. В экспозиции также отведено место для рассказа об исторических локациях, связанных с именем композитора Петра Ильича Чайковского.

Это сделано не случайно: летом здание башни передали Центру музыкальной культуры «Чайковский» — оно станет одной из точек проведения юбилейного V фестиваля «Чайковский.spb.ru».

Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Башня Городской Думы открылась для первых посетителей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
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