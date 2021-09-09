Россиян предупредили об эволюции дельта-штамма коронавируса

"Дельта" - это линия, как и "дельта плюс", сообщил иммунолог. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

"Дельта" - это линия, как и "дельта плюс", сообщил иммунолог. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Штамм «Дельта» коронавируса продолжит мутировать и сможет приобрести новые свойства. Такое заявление сделал иммунолог Николай Крючков.

По его словам, штамм COVID-19 «дельта», как и «дельта+», представляет собой целую линию, внутри которой много вариаций. Он продолжит видоизменяться и приобретать новые свойства.

Кандидат медицинских наук рассказал URA.RU, что в данный момент в России наиболее распространен именно такой вариант вируса, поэтому не исключено, что инфекция приобретет новые свойства.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории России выявлено всего несколько случаев заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».