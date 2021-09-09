В Пулково уже неделю живет студент из Италии

Он прилетел в Петербурге на учебу, но не может покинуть территорию аэропорта из-за бюрократических проволочек.

В петербургском Пулково уже неделю проживает студент из Италии, которые прилетел в город на учебу. Об этом сообщает портал 47news.

Известно, что у парня есть как итальянские, так и российские документы – его мама русская, а отец – иностранец. Габриэле является студентом второго курса петербургского Электромашиностроительного колледжа. В аэропорту посчитали, что не могут выпустить итальянца, так как не получали список с его именем от учебного заведения. Видимо, в колледже забыли оповестить сотрудников Пулково о том, что ожидают в стенах заведения иностранца.

В связи с этим Габриэле приходится со 2 сентября жить в аэропорту. Ему пытаются помочь юристы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фальков объяснил рекомендации по допуску непривитых студентов. По его словам, российские студенты вне зависимости от наличия прививки должны иметь право на равный доступ к инфраструктуре университетов.