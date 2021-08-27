Фальков объяснил рекомендации по допуску непривитых студентов

Фальков объяснил рекомендации по допуску непривитых студентов
Для учащихся должна проводиться разъяснительная работа относительно необходимости вакцинации. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Российские вузы не могут не допустить к занятиям не привитых от COVID-19 студентов. Такое заявление сделал глава Минобрнауки Валерий Фальков

По его словам, российские студенты вне зависимости от наличия прививки должны иметь право на равный доступ к инфраструктуре университетов.

Фльков отметил в интервью РБК, что при этом для всех студентов в вузе должны разъяснять необходимость вакцинации. И добавил, что норма, которая касается различной сдачи экзаменов для привитых и непривитых студентов, была утверждена во время сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что никто не собирается принуждать учителей делать прививки от коронавируса. Они должны прийти к такому решению самостоятельно, заявили в Минпросвещения.

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