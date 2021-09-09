В Петербурге хотят запустить периодическое протапливание с 13 сентября

Батареи потеплеют сначала в социальных объектах.

В Санкт-Петербурге готовятся к периодическому протапливанию. Ожидается, что в некоторых зданиях батареи потеплеют уже 13 сентября. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает «Фонтанка».

Дату начала периодического протапливания обсуждали на совещании в Смольном. Если ничего не изменится, то в социальных объектах станет теплее с ближайшего понедельника.

Напоминаем, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что отопление должны включить в те же даты, что и в прошлом году, то есть 17 сентября. При этом стоит учитывать, что осень 2020 года выдалась теплее обычного, а вот в 2021 году начало сентября мало радует горожан солнечными деньками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, когда в Петербурге включат отопление. Пока что в городе прохладно, но температура вряд ли опустится до нужных значений в ближайшее время.