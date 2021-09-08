Синоптик рассказал, когда в Петербурге включат отопление

Синоптик рассказал, когда в Петербурге включат отопление
Батареи потеплеют разве что в конце месяца. Фото: pixabay.com

Пока что в городе прохладно, но температура вряд ли опустится до нужных значений в ближайшее время.

Профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал, когда в Санкт-Петербурге станет достаточно холодно, чтобы включить регулярное отопление. Скорее всего, это произойдет только в конце месяца. Об этом 8 сентября он заявил «Комсомольской правде».

Эксперт отметил, что с понедельника в городе вновь ожидается похолодание. Несмотря на это, температура воздуха не будет падать ниже плюс 15 градусов. Только под конец сентября станет настолько холодно, чтобы можно было включать отопление.

Синоптик напомнил, что для регулярного протапливания жилых домов нужно, чтобы среднесуточная температура держалась на уровне плюс 8 градусов хотя бы на протяжении пяти суток подряд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дожди и до +17 градусов пообещали петербуржцам в четверг.

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