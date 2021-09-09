Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка

Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка
Россияне не смогут больше воспользоваться программой. Фото: pixabay.com

Программой успели воспользоваться 1,6 миллиона россиян.

Ростуризм объявил о досрочном завершении программы туристического кешбэка. Об этом говорится в сообщении ведомства 9 сентября.

Известно, что вернуть кешбэк успели более 1,6 миллиона человек. На эти цели власти выделили 6,7 миллиардов рублей. На данный момент продажи туров и проживания в отелях по программе завершается.

Напоминаем, что в июне Ростуризм запустил осенний этап программы, который позволял приобрести поездку с 1 октября по 24 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о новой схеме мошенников с кешбэком. Эксперт пояснил, что новая схема злоумышленников основана на утечке персональных данных в интернет. Именно так мошенники начали звонить жертвам, якобы предлагая разные услуги, в том числе накопленный кешбэк.

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