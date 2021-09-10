Кокорин не скучает по России

Футболист признался, что хочет путешествовать по Европе.

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин признался, что не скучает по родине. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Кокорин отметил, что родился в 600 километрах от Москвы в маленьком городе. Он увидел столицу только благодаря тому, что стал футболистом. Около 15 лет игрок провел в Москве и имел возможность путешествовать по стране. За это время Кокорин увидел много красивых мест и считает, что хорошо знает Россию. Теперь у него появилась возможность посмотреть на Европу.

Напоминаем, что Кокорин является воспитанником «Локомотива». Он успел поиграть за «Динамо», «Зенит», «Спартак» и «Сочи». Зимой 2021 года он подписал контракт с итальянским клубом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун может покинуть «Зенит» следующим летом. Футболистом интересуется сразу несколько иностранных клубов.