Азмун может покинуть «Зенит» следующим летом

Азмун может покинуть «Зенит» следующим летом
Азмун не исключает, что уйдет из клуба. Фото: "Зенит"

Футболистом интересуется сразу несколько иностранных клубов.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может покинуть петербургский клуб уже следующим летом. Об этом сегодня, 9 сентября, пишет издание Calciomercato.com.

Известно, что игрок хочет попробовать свои силы в более сильных клубах. На данный момент Азмуном, кажется, интересуются «Милан» и «Рома». Напоминаем, что нападающий играет за «Зенит» с 2019 года. До этого он выступал за «Рубин» и «Ростов», успел трижды стать чемпионом России, дважды выиграть Суперкубок страны и один раз стать обладателем Кубка России.

Трансферная стоимость Азмуна оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Карпин заявил, что состав сборной России может поменяться.

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