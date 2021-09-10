Месси принес Аргентине победу и побил рекорд Пеле

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче отбора на ЧМ-2022 против Боливии и побил рекорд легендарного бразильского футболиста Пеле.

На счету аргентинца 78 голов в составе сборной Аргентины. Он превзошёл результат Пеле (77 голов)

Для достижения рекорда аргентинцу потребовалось 153 матча. Пеле забил 77 мячей за 91 встречу.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании двухлетнего контракта с Лионелем Месси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Месси принял участие в матче против «Реймса», который прошел в рамках 4-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ПСЖ».