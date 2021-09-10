Песков назвал кощунственными домыслы о гибели главы МЧС Зиничева

Песков назвал кощунственными домыслы о гибели главы МЧС Зиничева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившиеся в СМИ альтернативные версии гибели главы МЧС Евгения Зиничева являются кощунственными измышлениями.

«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 8 сентября, в ходе двухдневных арктических учений в районе Норильска погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора и известного режиссёра Александром Мельником.

Дмитрий Песков евгений зиничев мчс


 

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