Песков назвал кощунственными домыслы о гибели главы МЧС Зиничева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившиеся в СМИ альтернативные версии гибели главы МЧС Евгения Зиничева являются кощунственными измышлениями.

«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 8 сентября, в ходе двухдневных арктических учений в районе Норильска погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора и известного режиссёра Александром Мельником.