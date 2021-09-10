Перекусил решетку: из квартиры на Среднеохтинском вынесли на миллион

В Красногвардейском районе Петербурга у неработающего петербуржца домушник вынес «добра» из квартиры почти на миллион рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, среди украденного деньги, драгоценности, брендовые часы.

9 сентября в полицию обратился 38-летний мужчина. Он заявил, что его квартиру на Среднеохтинском проспекте дома №43 ограбили.

Оказалось, что в период с 5 по 9 сентября злоумышленник проник к однокомнатную квартиру, находящуюся на первом этаже. Сделал это преступник путем перекуса решетки окна.

Похищенa была 481 тыс. рублей, пять перстней, браслет, два квадратных кулона, часы мужские «Армани».

Общая сумма ущерба составила почти 947 тыс. рублей.

Камер видеонаблюдения на месте происшествия нет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зубные коронки и вилки вор вынес из квартиры на проспекте Непокоренных.