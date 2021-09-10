Дата выхода iPhone 14 все ближе: названы особенности новинки Apple

IPhone 14 может выйти уже в следующем году. Детали нового дизайна напомнят многим Android-смартфоны.

Первые особенности нового гаджета от Apple назвал популярный блогер Джон Проссер. Он прославился благодаря своим прогнозам по разработкам «яблочной» компании. Многие из них сбывались. Новый обзор появился на YouTube-канале блогера.

Он заметил, что у нового смартфона появится отверстие в центре экрана. В нем будет находиться фронтальная камера и Face ID. Такой дизайн уже использовали во многих Android-смартфонах. Это будет первый подобный дизайн от Apple (iPhone SE в расчет не берем) начиная с 2017-го года.

Еще одна особенность модели – титановый корпус. Кроме того, появившиеся в Сети материалы говорят о том, что объекты основной камеры будут располагаться вровень с корпусом. Ожидается, что кнопки регулировки громкости будут круглыми. На фото предполагаемого iPhone 14 также видно, что обновленный дизайн получит и динамик.

«Я так рад, что ты наконец увидишь это. Раньше ничего подобного не происходило», — написал блогер Джон Проссер в своем Twitter.

Отметим, что до iPhone 14 поклонников устройств от Apple ждет еще одна премьера. Ближайшую презентацию компания назначила на 14 сентября. На ней должны будут представить iPhone 13. Это будет не один смартфон, а целая серия.

Ранее Gazeta.SPb подробнее писала о модели iPhone 13. Камера смартфона может получить функцию «звездное небо», которая позволит делать качественные снимки неба ночью. Беспроводная зарядка будет лучше фиксировать смартфон, а на рамке не будут оставаться отпечатки пальцев. Кроме того, его выпустят в двух новых цветах – матовым черном и бронзовом.