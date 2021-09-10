Диетолог перечислила вредные для пожилых людей продукты

Диетолог перечислила вредные для пожилых людей продукты
Чрезмерное употребление сахара может быть опасно. Фото: Pixabay

От некоторых продуктов в пожилом возрасте стоит отказаться.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые вредно есть людям старше 60 лет. Об этом сообщает Nation News.

Эксперт отметил, что исключить из рациона стоит продукты, содержащие много сахара. Речь идет в том числе о варенье и меде. Также не нужно увлекаться конфетами и прочими сладостями. От сахара в чае или кофе тоже неплохо отказаться. В день можно есть 20 грамм сахара – стоит помнить, что он содержится во многих неожиданных продуктах.

Вредным продуктом диетолог назвал подсолнечное масло, в котором много жирных кислот. Его можно заменить на оливковое. Стоит в том числе свести к минимуму употребление мяса рыбы и птицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что высокожирная диета грозит тяжелыми заболеваниями. Самое страшное, что может случиться с человеком, у которого ожирение — это диабет, сердечные болезни и онкология.

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