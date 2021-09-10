На выходных Петербург и Выборг свяжут дополнительные «Ласточки»

Это нужно, чтобы все желающие могли спокойно доехать в пункт назначения.

На выходных Санкт-Петербург и Выборг свяжут два дополнительных скоростных поезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Известно, что речь идет про субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября. Дополнительный поезд выедет с Финляндского вокзала в 11:53, а из Выборга уедет в 18.35.

В компании увеличение количества поездов объяснили тем, что так должно быть удобнее для пассажиров, которые массово отправляются гулять в Выборг или из Выборга в Петербург.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Московский вокзал хотят расширить для приема поездов ВСМ. Некоторое время назад стало известно, что поезда высокоскоростной магистрали собирались вывести на Волковскую. Однако передумали, потому как не будет смысла в поездке «из центра в центр», а вдобавок, увеличится время езды.