Жители Ленобласти могут подавать документы на визу без предварительной записи

Желающие могут получить консультацию и услугу по подготовке документов на визу.

Жители Ленинградской области с 10 сентября смогут без предварительной записи получать консультацию и услугу по подготовке документов на визу. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.

Известно, что договоренности смогли достигнуть Единый центр документов и МФЦ Ленинградской области. До этого услугой могли пользоваться в тестовом режим в девяти офисах МФЦ в приграничных районах региона. Отмечается, что теперь у всех жителей области есть возможность подать документы на визу – раньше для этого нужно было ехать в город, а сейчас достаточно найти ближайший центр «Мои документы».

Российские туристы могут подать документы на визы для поездок в такие европейские страны, как Эстония, Греция, Австрия, Венгрия, Хорватия, Кипр, Болгария и многие другие, а также в Финляндию для посещения родственников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Перминов рассказал об электронных визах для иностранцев в Ленобласти.