Жители Ленобласти могут подавать документы на визу без предварительной записи

Жители Ленобласти могут подавать документы на визу без предварительной записи
Получить визу станет проще. Фото: https://pixabay.com

Желающие могут получить консультацию и услугу по подготовке документов на визу.

Жители Ленинградской области с 10 сентября смогут без предварительной записи получать консультацию и услугу по подготовке документов на визу. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.

Известно, что договоренности смогли достигнуть Единый центр документов и МФЦ Ленинградской области. До этого услугой могли пользоваться в тестовом режим в девяти офисах МФЦ в приграничных районах региона. Отмечается, что теперь у всех жителей области есть возможность подать документы на визу – раньше для этого нужно было ехать в город, а сейчас достаточно найти ближайший центр «Мои документы».

Российские туристы могут подать документы на визы для поездок в такие европейские страны, как Эстония, Греция, Австрия, Венгрия, Хорватия, Кипр, Болгария и многие другие, а также в Финляндию для посещения родственников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Перминов рассказал об электронных визах для иностранцев в Ленобласти.

виза ленинградская область новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
"Пушкинская карта" отказывается платить за культурные мероприятия петербургской молодежи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Ленобласти могут подавать документы на визу без предварительной записи
В Петербурге за прошлый год задержали 69 педофилов
Главу радио «Эрмитаж» признали банкротом
Полковник из Петербурга объяснил, почему выросло сексуальное насилие над детьми
В Петербурге усилили движение на нескольких автобусных маршрутах
В Ленобласти в лесу искали двух заблудившихся пенсионеров
Сотрудников Петербургского университета ветеринарной медицины подозревают в ...
«Следователи из Москвы» уговорили петербурженку перевести им 6,6 млн рублей