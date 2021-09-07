Перминов рассказал об электронных визах для иностранцев в Ленобласти

Перминов рассказал об электронных визах для иностранцев в Ленобласти
Перминов добавил, что введение таких современных форм, позволяющих туристу быстро пересекать границу, после пандемии станет мощным стимулом для увеличения турпотока. Фото: правительство Ленобласти

Россия расширила список пунктов пропуска для въезда в страну по электронной визе. В перечень вошли два пункта в Ленобласти — Торфяновка и Брусничное.

Об этом сообщает Online47. Сенатор Совфеда от Ленобласти Сергей Перминов рассказал, что они с губернатором Александром Дрозденко обсудили комплекс мер, необходимый для того, чтобы после пандемии инфраструктура на границах была готова на новом сервисном уровне.

«И один из основных пунктов, которые позволят нам, как субъекту, привлечь большее количество иностранных туристов, конечно же, являлся пункт о максимальном упрощении трансграничного перехода», — заявил Перминов.

По его словам, в адрес правительства были направлены просьбы разрешить использование электронных виз в Торфяновке и Брусничном, которые больше всего готовы к таким изменениям.

Перминов добавил, что введение таких современных форм, позволяющих туристу быстро пересекать границу, после пандемии станет мощным стимулом для увеличения турпотока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев.

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