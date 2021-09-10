Под Волховом у жилого дома нашли снаряд времен ВОВ

Снаряды часто находят в Петербурге и Ленобласти. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Снаряды часто находят в Петербурге и Ленобласти. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Находка до сих пор лежит там, где была обнаружена. Скоро боеприпас вывезут для утилизации.

В Ленинградской области 10 сентября нашли очередной снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации Волховского района.

Известно, что снаряд обнаружили недалеко от жилого дома в деревне Моршагино. На место инцидента выехали специалисты, которые выставили ограждение. В скором времени боеприпас вывезут на полигон для утилизации.

До приезда саперов безопасность обеспечивает наряд полиции. Местным жителям стоит обходить снаряд стороной – вполне возможно, что он все еще может взорваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом. Боеприпас был оставлен под охраной полиции для вывоза и обезвреживания сотрудниками МЧС.