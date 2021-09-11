При взрыве газа в доме под Липецком погибли три человека

При взрыве газа в доме под Липецком погибли три человека
Шесть человек пострадали. Фото: Pixabay

В Липецкой области 11 сентября в жилом доме произошел взрыв бытового газа.

Инцидент произошел в двухэтажном доме по Ельцом.

В результате взрыва оказался разрушен один из двух подъездов дома. Погибли два человека.

Под завалами нашли тела ребенка и женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областных экстренных служб. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Здание 1970 года постройки не является аварийным.

Ранее в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры.

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