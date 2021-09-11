При взрыве газа в доме под Липецком погибли три человека

В Липецкой области 11 сентября в жилом доме произошел взрыв бытового газа.
Инцидент произошел в двухэтажном доме по Ельцом.
В результате взрыва оказался разрушен один из двух подъездов дома. Погибли два человека.
Под завалами нашли тела ребенка и женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областных экстренных служб. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Здание 1970 года постройки не является аварийным.
Ранее в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры.