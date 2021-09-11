Около 260 человек работают на месте взрыва под Ельцом

На месте взрыва жилого дома в Липецкой области работают около 260 человек.

В ликвидации последствий происшествия также участвуют также 83 единицы техники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу регионального МЧС Василия Разумнова.

От МЧС участвуют — 100 человек, 15 единиц техники. Спасатели ищут мужчину, который находится под завалами.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Сообщение о взрыве бытового газа поступила спасателям в 0.52 мск.

Под завалами нашли тела ребенка и женщины. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Здание 1970 года постройки не является аварийным.

Ранее в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов. Взяли на себя удар второй и третий этажи, частично обрушился и четвертый. Поврежденными оказались 24 квартиры.