Заманившего к себе домой девочку из Гатчины заключили под стражу

Мужчину заключили под стражу. Фото: СК РФ по Ленинградской области

Мужчину заключили под стражу. Фото: СК РФ по Ленинградской области

Подозреваемого в деле о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней заключили под стражу.

Об этом стало известно в субботу, 11 сентября. По ходатайству следствия судом 33-летнему петербуржцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СУ СК РФ по городу Гатчина СУ СК России по Ленобласти, 9 сентября девочка пропала. Школьница ушла в учебное заведение, но после уроков домой не вернулась. Отец исчезнувшей обратился в полицию. В компьютере ребенка обнаружили переписку с неизвестным мужчиной, который рассказывал о половой жизни.

В ходе оперативных мероприятий силовики установили личность автора писем и посетили его квартиру, где нашли пропавшую школьницу. Вред девочке мужчина не успел причинить.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о насилии над несовершеннолетней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что итоги расследования уголовного дела Гатчинская городская прокуратура взяла на контроль.