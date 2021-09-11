Труп мужчины достали из Ладожского озера

Труп мужчины достали из Ладожского озера
Тело передали сотрудникам полиции. Фото: "Аварийно-спасательная служба Ленинградской области"

Из Ладожского озера извлекли труп мужчины. Тело передали сотрудникам полиции.

В субботу, 11 сентября, о страшной находке в водах озера заявил в службу местный житель. Подробности рассказали в официальной группе Аварийно-спасательной службы Ленобласти в соцсети «ВКонтакте».

Приехавшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога достали тело и передали правоохранителям.

По имеющимся данным, погибший — мужчина средних лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Келколовского карьера спасатели достали труп девушки.

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