Труп мужчины достали из Ладожского озера

Из Ладожского озера извлекли труп мужчины. Тело передали сотрудникам полиции.

В субботу, 11 сентября, о страшной находке в водах озера заявил в службу местный житель. Подробности рассказали в официальной группе Аварийно-спасательной службы Ленобласти в соцсети «ВКонтакте».

Приехавшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога достали тело и передали правоохранителям.

По имеющимся данным, погибший — мужчина средних лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Келколовского карьера спасатели достали труп девушки.