Названы три признака сердечных заболеваний

Кардиолог Заур Шугушев поделился тремя признаками сердечных заболеваний, которые не нужно игнорировать.

Врач отметил, что стоит обратить внимание на жжение в груди, а также любой дискомфорт, возникающий при активных нагрузках. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Также опасный симптом — асфиксия при смене температуры, то есть, при переходе из нагретого помещения в холодное — но только тогда, когда она длится долгое время. Если выявили хотя бы один из перечисленных симптомов, лучше регулярно наблюдаться у врача-кардиолога.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появление боли при вдыхании холодного воздух может говорить о развитии болезней сердца. Об этом заявила врач Оксана Драпкина. Она уверена, существует ошибочное мнение, по которому повышение давления считается одним из первых признаков проблем с сердцем. Это не так, это происходит, когда процесс уже запущен.