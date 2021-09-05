Боль при вдыхании холодного воздуха говорит о проблемах с сердцем

Появление боли при вдыхании холодного воздух может говорить о развитии болезней сердца. Об этом заявила врач Оксана Драпкина.
Она уверена, существует ошибочное мнение, по которому повышение давления считается одним из первых признаков проблем с сердцем. Это не так, это происходит, когда процесс уже запущен.
Доктор посоветовала быть внимательными и замечать неприятные ощущения в груди, будь то чувство тяжести, жжения или сдавливания. Настоящее беспокойство должна вызывать одышка в состоянии покоя, отметила специалист. Об этом сообщает «Российская газета».
Драпкина напомнила, что люди россияне с наследственной предрасположенностью к сердечным заболеваниям должны регулярно проходить медобследование.
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