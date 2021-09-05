Боль при вдыхании холодного воздуха говорит о проблемах с сердцем

Появление боли при вдыхании холодного воздух может говорить о развитии болезней сердца. Об этом заявила врач Оксана Драпкина.

Она уверена, существует ошибочное мнение, по которому повышение давления считается одним из первых признаков проблем с сердцем. Это не так, это происходит, когда процесс уже запущен.