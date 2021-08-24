Диетолог рассказала о пользе перловки для сердца и сосудов

По словам Кораблевой, в перловке содержится мало жиров. Фото: pixabay

По словам Кораблевой, в перловке содержится мало жиров. Фото: pixabay

Российский врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, какую пользу перловка, которую она назвала «кашей красоты», приносит организму.

Специалист заявила, что перловка содержит незаменимые для сердечно-сосудистой системы минералы, а также кальций, калий, железо и фосфор, полезный для зубов и костей.

Кроме того, в перловке содержится аминокислота лизин, стимулирующая выработку коллагена. От этого белка зависит внешний вид кожи, поэтому перловку прозвали «кашей красоты».

По словам Кораблевой, в перловке содержится мало жиров. Единственное противопоказание к ее употреблению — непереносимость глютена. Также она порекомендовала не злоупотреблять этой кашей, поскольку она провоцирует газообразование.

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