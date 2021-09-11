В Петербурге состоится лазерное шоу на Троицком мосту

В Петербурге состоится лазерное шоу «Александр Невский 800» на Троицком мосту, посвященное 800-летию выдающегося полководца Александра Невского.

Мероприятие пройдет в эти выходные, в ночь с 11 на 12 сентября. Оно начнется в 01:20 и будет повторятся каждые 10 минут в течение часа. Гости шоу увидят представление о Ледовом побоище и жизни Александра Невского. Об этом сообщает литературное сообщество «Питер читает».

Также петербуржцы услышат музыку композитора Сергея Прокофьева, написанную для фильма режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что художник-сценограф Борис Краснов умер в ночь на вторник в Москве. Почетный член Академии художеств скончался в возрасте 60 лет, проведя последние часы жизни в хосписе. Его не стало во вторник, 7 сентября, в 1:17