После драки на Лиговском проспекте в Петербурге госпитализировали мужчину

После драки на Лиговском проспекте в Петербурге госпитализировали мужчину
Выяснилось, что никто не стрелял, но драка, однако, была. Фото: Baltphoto/Михаил

Сегодня вечером, 11 сентября, по адресу Лиговский проспект, 50 в Северной столице собрались Росгвардия, полиция и скорая помощь.

Во дворе дома была массовая драка. Прохожие заметили стрельбу. Три машины Росгвардии приехали на Лиговский спустя всего четыре минуты после заявки от полиции. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что никто не стрелял, но драка, однако, была. Избивавшие успели разбежаться до прибытия Росгвардии, пострадавшего увезли на машине скорой помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Кировском районе мужчине, проживающему на улице Зины Портновой дома 30, не давала покоя драка соседей. Гражданину даже пришлось обратиться в полицию. 11 августа, в 7:30, мужчина позвонил по номеру «02». Он объяснил, что драка соседей залила кровью лестницу, а сам заявитель боится выйти на работу.

массовая драка новости СПб полиция росгвардия скорая помощь


 

Новости партнеров
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Обещанного Бегловым три года ждут: что обещал и что сделал губернатор за время правления Петербургом
Обещанного Бегловым три года ждут: что обещал и что сделал губернатор за время правления Петербургом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция разогнала масштабную сходку стритрейсеров в Петербурге
Японский писатель Сиина рассказал, как его поразили русские морозы
После драки на Лиговском проспекте в Петербурге госпитализировали мужчину
Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера
В Минприроды назвали самые загрязненные реки России
Диетолог Гинзбург рассказал о витаминах, продлевающих жизнь
Плохое настроение может стать причиной заражения коронавирусом
Российских водителей предупредили о начале «сплошных проверок» на дорогах