После драки на Лиговском проспекте в Петербурге госпитализировали мужчину

Выяснилось, что никто не стрелял, но драка, однако, была. Фото: Baltphoto/Михаил

Выяснилось, что никто не стрелял, но драка, однако, была. Фото: Baltphoto/Михаил

Сегодня вечером, 11 сентября, по адресу Лиговский проспект, 50 в Северной столице собрались Росгвардия, полиция и скорая помощь.

Во дворе дома была массовая драка. Прохожие заметили стрельбу. Три машины Росгвардии приехали на Лиговский спустя всего четыре минуты после заявки от полиции. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что никто не стрелял, но драка, однако, была. Избивавшие успели разбежаться до прибытия Росгвардии, пострадавшего увезли на машине скорой помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Кировском районе мужчине, проживающему на улице Зины Портновой дома 30, не давала покоя драка соседей. Гражданину даже пришлось обратиться в полицию. 11 августа, в 7:30, мужчина позвонил по номеру «02». Он объяснил, что драка соседей залила кровью лестницу, а сам заявитель боится выйти на работу.