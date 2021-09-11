Японский писатель Сиина рассказал, как его поразили русские морозы

Японский писатель Макото Сина повторил маршрут путешественника Кодаю Дайкокуя, первого японца, посетившего Россию, и рассказал о том, что его удивило. Так он оказался под большим впечатлением от сибирского мороза.

Он рассказал, что боялся получить обморожение, путешествуя на лошадях по тундре, где температура была -50 градусов. Он отметил, что в Японии, возможно, ему никто бы не поверил, сказав он о таком морозе. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

Его поразило то, что на большом морозе очень опасно пить воду и можно получить обморожение лица, если не закутываться в одежду. Он также заметил, что любой конь в такой холод становится белой: это замерзает пот, который выделяет их кожа от движения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии скончался третий человек после вакцинации от коронавируса. Власти уже подтвердили эту информацию.