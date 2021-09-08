В Японии умер третий человек после вакцинации

В Японии умер третий человек после вакцинации
Мужчина скончался после ввода второй дозы препарата. Фото: pixabay

Пациенту ввели обе дозы препарата Moderna.

В Японии скончался третий человек после вакцинации от коронавируса. Власти уже подтвердили эту информацию.

Известно, что 49-летнему мужчина ввели препарат Moderna. Врачи отмечают, что у него была аллергия на продукты из гречневой муки. Пациент скончался на второй день после того, как ему сделали второй укол.

В партии препарата уже обнаружили инородные вещества, которые могли стать причиной летального исхода. Пока что никаких конкретных данных не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Японии после вакцинации умерли два человека: что-то не так с препаратом. Кажется, в партии вакцины обнаружили примеси, что могло стать причиной летальных исходов.

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