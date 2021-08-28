В Японии после вакцинации умерли два человека: что-то не так с препаратом

В Японии после вакцинации умерли два человека: что-то не так с препаратом
Специалисты выясняют, как такое могло произойти. Фото: pixabay.com

Кажется, в партии вакцины обнаружили примеси, что могло стать причиной летальных исходов.

В Японии зарегистрировали два случая смерти после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает ТАСС.

Известно, что в партии американской вакцины были обнаружены неизвестные примеси. Именно эти препараты вводились людям, которые в результате скончались. Это двое мужчин, у которых не было хронических заболеваний и аллергии.

«Мы проводим проверку на предмет связи между применением этих вакцин и летальными исходами»,

— заявили власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России второй день подряд выявили менее 800 летальных исходов от COVID. Наибольшее число жертв COVID-19 за день зарегистрировали в Москве (55). В Петербурге умерли 36 человек, в Краснодарском крае — 34.

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